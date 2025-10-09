2025年10月10日(金)〜12日(日)の3日間、福井県の越前鯖江エリアで国内最大級のオープンファクトリーイベント「RENEW/2025(リニュー)」が開催される。過去最多となる122社が参加し、伝統工芸の工房見学や83種類のワークショップで、世界にひとつだけの作品づくりが楽しめる。期間限定レストランや同時開催イベントなど、注目ポイントをたっぷり紹介！【画像】職人の技を間近で体感！ワークショップの様子を見る福井・越前鯖江の伝統