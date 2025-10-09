75周年記念車を発売モーガンカーズ・ジャパンは10月8日より、全国の正規販売代理店において、限定車『モーガン・プラス・フォー75（MORGAN PLUS FOUR 75）』の販売を開始した。【画像】モーガン・プラス・フォー、75年の歴史全23枚このモデルはプラス・フォーの生産75周年を記念し、全世界75台限定で販売される。『モーガン・プラス・フォー75』を世界限定75台で発売。 モーガンカーズ・ジャパン価格はマニュ