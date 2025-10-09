八坂神社へ続く祇園商店街の北側に、慶応元年（１８６５年）創業の『かづら清老舗』があります。美しい髪にまつわる商品「つばき油」、「つげ櫛」、「かんざし」のほか、和装バッグなども並ぶ和モダンな店内で、６代目の代表取締役社長・霜降太介さんにお話を聞きました。【写真】伝統的な商品、美しい漆ぬりのかんざし『かづら清老舗』は、初代・霜降栄吉氏が、寺町で芝居小屋「東向座」を経営しながら、髢（かもじ）（日本髪