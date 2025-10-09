バスケットボールのりそなBリーグ2部（B2）、ライジングゼファー福岡が11日と12日の両日、照葉積水ハウスアリーナ（福岡市）で福島とのホーム開幕2連戦に臨む。2、3日の静岡との開幕節2試合は1勝1敗。スタートダッシュを狙うためにも、福島雅人新監督は「速い展開のバスケでアグレッシブに攻めたい」と誓った。B2福岡は昨季、レギュラーシーズン42勝18敗で7季ぶりに西地区優勝を果たしたが、B2プレーオフは準決勝で富山に敗