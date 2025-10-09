J1アビスパ福岡の秋野央樹が8日、31歳の誕生日を迎えた。練習後にはウオーターシャワーで仲間から祝福された後、1年間の目標を問われ「けがと病気をしないこと」と即答した。8月下旬からコンディション不良でベンチ外や別メニュー調整となる時期があっただけに「残り5試合しかないので、少しでも多くチームの力になれるように」と決意を新たにした。チームは前節の横浜FC戦で連敗を「5」で止めたばかり。もどかしい期間も経験