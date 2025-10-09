相談した警察官が詐欺を見抜けず、およそ130万円をだまし取られたとして、釧路市の男性が道を訴えた裁判が釧路地裁で始まりました。道は認否や争点を保留しました。訴えを起こしているのは、釧路市に住む70代の男性です。男性はことし2月、架空請求詐欺の疑いがある電話をつないだまま交番に相談に行きました。その際、電話を代わった警察官が詐欺と見抜けず男性は3回に渡り合計およそ130万円をだまし取られたということです。男性