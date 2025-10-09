首都圏や関西などでは、インフルエンザが早くも流行シーズンに入り、県内のクリニックでも患者の数が増えています。感染が拡大している要因のひとつにこの夏の猛暑があげられています。 浜松市中央区の小児科では、 今月に入りインフルエンザの患者が増え始めたといいます。 ＜チルドレンクリニック 辻徹院長＞ 「先週までは週に1人2人いるかいないかくらいですね。8日は午前中にインフルエンザの人が4人5人くらい。午