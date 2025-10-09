■台風22号非常に強い勢力の台風22号は9日朝、伊豆諸島の近くを通過しています。このあとは勢力を維持したまま東へ進み、午後は次第に伊豆諸島から離れる予想です。伊豆諸島には大雨や暴風、波浪の特別警報が発表されています。昼前にかけて、最大級の警戒を続けてください。■台風23号そして、8日(水)新たに台風23号が発生しました。23号も22号を追うように北上してきそうです。今後の進路をみますと、まず土日は沖縄に接近するお