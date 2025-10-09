ガザ停戦交渉の進展を受け、トランプ氏が週末にも中東を訪問する可能性に言及した/Evan Vucci/AP（ＣＮＮ）トランプ米大統領は８日、エジプトで行われているパレスチナ自治区ガザ地区の紛争をめぐる停戦協議に進展があったと明らかにし、今週末にも中東に赴く可能性があると述べた。トランプ氏は米国が示したガザ和平案についての協議が合意に達する確率は「かなり高い」との考えを示し、早ければ１１日にも自ら中東を訪問する用意