【英国】 RICS住宅価格指数（9月）08:01 予想N/A前回-19.0%（RICS住宅価格指数) 【ユーロ圏】 ドイツ貿易収支（8月）15:00 予想149.0億ユーロ前回148.0億ユーロ（147.0億ユーロから修正）（貿易収支) ※米政府機関閉鎖の影響で米新規失業保険申請件数と卸売在庫の発表は延期の見通し ※予定は変更することがあります