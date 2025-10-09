７日午後６時３０分頃、松山市堀之内で行われていた秋祭りの神輿（みこし）の練り合わせで、かき夫同士で跳び蹴りや殴り合いの乱闘が起きた。練り合わせは中止された。古町大神輿秋季大祭の練り合わせで、運営団体の一つの「四角大神輿会」によると、神輿同士を近づいた状態で押し合っている際に、担いでいない人たちで乱闘になった。予定されていた４回のうちの２回目の練り合わせだったが、重大な事故につながる可能性がある