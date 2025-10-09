本日10月9日（木）よる7時〜（一部地域ではよる8時〜） 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン」は、「ゴチ」と「料理時間ハンデマッチ」の2時間SP。ゴチのVIPチャレンジャーは、4年ぶりの登場となる新木優子と、朝ドラを始め話題作に続々出演している戸塚純貴。前回もう1品頼まなかったらピタリ賞だった新木は、悔しさを何度も思い出したといい「今回こそはピタリ賞」と意欲を燃やす。一方の戸塚はゴチ初登場。増