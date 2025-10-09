ロコ・ソラーレの吉田知那美がこれまでの人生で影響を受けた「言葉」や「格言」にスポットを当てた連載。今回は、日本代表決定戦を終えたロコ・ソラーレに送られてきたファンからのメッセージを紹介。そして、そんなファンの方々の思いに応えるための決意表明をしてくれた――。第１７エンド◆吉田知那美が代表決定戦敗退後のコメントに秘めていた想い＞＞吉田知那美にちなんだ『32の言葉』連載◆第18エンド勝手にロコと（共に）戦