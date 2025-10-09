ロコ・ソラーレの吉田知那美がこれまでの人生で影響を受けた「言葉」や「格言」にスポットを当てた連載。今回は、先日行なわれた日本代表決定戦のタイブレークで敗れた際、試合後のメディア対応におけるコメントについて、その意図などを語ってくれた――。吉田知那美にちなんだ『32の言葉』連載◆第17エンド勝ち続ける選手じゃなくて、負けたところから這い上がってくるのが本当に強い選手（吉田知那美）日本代表決定戦ではタイブ