サッカー日本代表は10月10日に"堅守カウンターの伏兵"パラグアイと、14日に"ワールドカップ最多優勝の王国"ブラジルと、連戦を行なう。来年の北中米ワールドカップに向け、南米勢との連戦は試金石になるだろう。たとえばベスト16でパラグアイと当たり、ベスト８でブラジルと当たる、という想定も十分に成り立つのだ。「三笘薫、守田英正の招集が見送られ、板倉滉、遠藤航も代表辞退ではテストにならないのではないか？」そんな