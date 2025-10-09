時の日本サッカー協会会長・田嶋幸三氏は、森保一監督を日本代表監督に招聘した一番の理由について「日本人監督で最も実績のある人物だから」と語った。2018年７月のことだ。その３年後、森保監督（Ｊリーグ３度優勝）の実績を超える人物が現れる。2017年に川崎フロンターレを初優勝に導き、そこから計４度の優勝を飾った鬼木達監督だ。優勝４回は森保監督を上回る、監督としてのＪリーグ最多記録であることは言うまでもない。