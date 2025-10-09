ヘルシーな食生活と適度な運動で、ある程度の期間をかけて痩せるのがダダイエットの常識。でも、痩せたい気持ちが強いほど、偏った食生活に陥りがちです。そこで積極的に採り入れたいのが、３ヶ月で64kg→48kgの減量に成功した韓国アイドルグループI.O.Iのチェヨンが「積極的に食べていた」という【お助け食材】です。🌼「１週間で確実に３kg痩せられる」人気女優が明かした【簡単ダイエット】のコツ良質なタンパク質を“大