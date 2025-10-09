一年に200人以上の脊髄損傷の患者を受け入れている、川越の埼玉医大高度救命救急センター。その中核となっているのが、井口浩一医師だ。深夜でも未明でもその電話の呼び出し音は1、2回で鳴りやみ、30分もすれば手術室のドア口に現れる。ラグビーの練習中や試合でしのぎを削るなかで、脊髄を損傷した高校生、大学生のラグビー部員もいる。自転車で転倒したり、トランポリンの練習中の落下など、アッと思った瞬間に大きなケガを負っ