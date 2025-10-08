LE SSERAFIMの専属メイクアップアーティストとして活動するダソム（DASOM）をクリエイティブディレクターに迎えたメイクアップブランド「ピュット（Pyt）」から、新作のリキッドチーク「ゲンバリキッドチーク」（全5色、4.5g 1980円）が10月11日に登場する。また、ホリデー限定のリップグロス「ゲンバリップグロス」（全2色、3.2g 1760円）を11月15日に発売する。 【画像をもっと見る】 ピュ