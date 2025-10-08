「運動は苦手。でもストレッチだったら続けられるかも」そう語るYさん（30代・パート勤務）が始めたのは、お風呂上がりにたった10分間ストレッチをするだけの習慣でした。そして、それを３ヶ月間継続した結果、体重は−４kg、ウエストは−５cmに。そこで今回は、そんな“夜ストレッチ”を取り入れた【簡単ダイエット】の魅力を紹介します。🌼運動ナシでも−３kg！１日５分で痩せ体質をめざす【全身ほぐしルーティン】入浴後