「返信が遅いだけで不安になる」「彼のSNSに知らない女性がいるとモヤモヤ…」。そんな気持ちが爆発してケンカになった経験、ありませんか？嫉妬や不安は自然な感情ですが、ぶつけ方を間違えると関係がこじれる原因に。そこで今回は、恋愛上手な女性は嫉妬心をどう扱っているのかを解説します。「不安を感じる自分」を責めない嫉妬心が湧くと「私って重いのかな」と落ち込みがち。でもそれは“好きだからこそ”生まれる感情です。