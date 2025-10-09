9日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比400円高の4万8160円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 49775.84円ボリンジャーバンド3σ 48195.76円ボリンジャーバンド2σ 48160.00円9日夜間取引終値 47734.99円8日日経平均株価現物終値 47598.00円5日移動平均 46615.68円ボリンジャーバンド1σ 46545.00円一目均衡表・転換線 4520