9日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比11.0ポイント高の3248.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3286.79ポイントボリンジャーバンド3σ 3248.50ポイント9日夜間取引終値 3239.55ポイントボリンジャーバンド2σ 3235.66ポイント8日TOPIX現物終値 3217.90ポイント5日移動平均 3192.32ポイントボリンジャーバンド1σ 3172.