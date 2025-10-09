9日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比5ポイント安の749ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 802.12ポイントボリンジャーバンド3σ 787.14ポイントボリンジャーバンド2σ 776.00ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 772.17ポイントボリンジャーバンド1σ 758.88ポイント75日移動平均 757.20ポイ