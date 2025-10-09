町田康さんの新刊『口訳 太平記 ラブ＆ピース』（講談社）が刊行されました。日本最大の軍記物語『太平記』を、町田さんが今の話し言葉＝「口訳」で生まれ変わらせた本書をめぐって、直木賞作家・京極夏彦さんと町田康さんの初対談が実現。歴史の面白さから言葉の選び方、「視点」の問題、小説の終わり方まで、注目作家２人が文章表現の芸と工夫を語り尽くした貴重な対話をお届けします。（「群像」2025年11月号より）「文体」が伝