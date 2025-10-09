ドジャースのマックス・マンシー内野手（35）が8日（日本時間9日）、本拠でのフィリーズとの地区シリーズ第3戦の試合前会見に臨み、同シリーズ突破へ意気込みを語った。ドジャースは地区シリーズ第1戦、2戦に連勝しリーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけた。シーズン終盤はリリーフの不安定さからチームが苦しんだもののポストシーズンに入ると、いまだ負けなし4勝0敗と好調を維持している。昨季の世界一の経験が生きてい