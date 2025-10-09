この世界には「移動できる人」と「移動できない人」がいる。 日本人は移動しなくなったのか？ 人生は移動距離で決まるのか？ なぜ「移動格差」が生まれているのか？ 発売たちまち５刷重版が決まった話題書『 移動と階級 』では、通勤・通学、買い物、旅行といった日常生活から、移民・難民や気候危機など地球規模の大問題まで、誰もが関係する「移動」から見えてくる〈分断・格差・不平等〉の実態に迫っている。 （本記事は、伊藤