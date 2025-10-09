野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（５０）が８日、都内で会見を行い、「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」（１１月１５、１６日・東京ドーム）の代表メンバー２８人を発表。巨人からは日本代表メンバーに岡本和真内野手、岸田行倫捕手、大勢投手が選ばれた。主軸として期待される岡本は「素晴らしい選手の方々と一緒にプレーできることを楽しみにしています。チームの力になれるように頑張ります」