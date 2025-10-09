水上恒司主演の映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』より、正義の不良（ヒーロー）たちの“決意の瞬間”を切り取った場面写真が一挙解禁された。【写真】拳に込めた想い、初めての仲間との絆、迫り来る最凶集団…『WIND BREAKER』場面写真ギャラリー本作は、累計発行部数1000万部を突破した不良漫画を実写映画化。監督は『ブルーピリオド』『サヨナラまでの30分』など、新たな青春映画を生み出してきた萩原健太郎、脚本は