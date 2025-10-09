『X‐MEN』シリーズや、『スーパーマン』（2025）の宿敵レックス・ルーサー役で知られるニコラス・ホルトが、膝の手術で歩くことも飛ぶこともできないため、ニューヨーク・コミコンを欠席すると明らかにした。【写真】欠席の報告をするニコラスニコラスは、この度ニューヨーク・コミコンの公式インスタグラムにて公開された映像で、「残念ですが、今回は参加することが出来ません」とアナウンス。「数週間前に膝の手術を受け、