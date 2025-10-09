元「モーニング娘。」辻希美の夫で俳優の杉浦太陽が９日までにＳＮＳを更新。生後２か月を迎えた娘を公開し、話題になっている。自身のインスタグラムで「夢空ちゃん生後２ヶ月」と報告。続けて「むちむち、成長中〜です夜がまだまだ大変な時期ですが、これは体力勝負だ」と記した上で、「目が合って、にっこり笑顔には癒されてますすくすく大きくなぁれ」と願いをつづった。おむつで描いた「２カ月」の文字とともに、１枚