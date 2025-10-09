10月4日に行われた自民党総裁選では、決選投票で高市早苗が小泉進次郎を破って、総裁に当選した。女性初である。なぜ勝てたのか、そして、今後の課題は何か。【前編記事】『オールドメディアが見抜けなかった「タガが緩んだ小泉進次郎」の敗北…高市早苗はなぜ自民党総裁選に勝てたのか』よりつづく。思い通りの経済財政政策が展開できない…？国民の最大の関心事は物価高対策である。とりあえず実行すべきは、野党とも一致したガ