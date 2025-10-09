地区シリーズで2試合連続セーブ米大リーグ、ドジャースの佐々木朗希投手の人気が、ロサンゼルスのファンの間で急上昇している。フィリーズとの地区シリーズ2試合では、ともにセーブをマーク。特に6日（日本時間7日）の第2戦は9回2死一、三塁でマウンドに上がり、2球で勝利に導いた。チームの公式Xが選んだ、この試合の“最高の1枚”が話題となっている。佐々木はポストシーズンで重要な役割を担い、チームに貢献している。熱