筆者の友人Tのお話です。Tの悩みは夫のモラハラ。さらに彼はどんな時も実家優先。それは妻であるTの命よりも優先されていました。そのことに対し、Tは結論を出しました。それはどんなものでしょうか？ モラハラ＋実家優先。それが夫 モラハラ夫から救ってくれたのは息子たちでした。離婚後、Tは息子たちと一緒に生活しています。お互いを尊重し合える家族関係のおかげか、病気も今のところは落ち着いているそうです。