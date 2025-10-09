前編記事『出生率は日本よりも低い「1.00」……中国の急激な少子高齢化で起きる、年金と不動産にまつわる「恐ろしい事態」』より続く2035年、年金積立金が枯渇高齢者が急速に増えれば、社会保障にかかる財政負担も大きくなる。「政府はAIや宇宙開発など世界的に目立つ分野で力を誇示する一方、医療・子育て・介護などの社会保障分野にはおカネを投じてきませんでした。いま問題になっているのは、2035年には公的年金の積立金が枯渇