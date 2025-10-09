トランプ政府の関税圧力により、韓国が米国の輸入国順位で10位に滑り落ちた。8日、韓国貿易協会が米商務省の統計を分析した資料によると、今年1〜7月までの米国の輸入金額別の国別順位で韓国は10位となった。この期間、米国の韓国からの輸入額は756億ドル（約11兆5426億円）で、米国全体の輸入額のうち3．7％を占めた。同期間、メキシコ（15％）・カナダ（11．2％）・中国（9．4％）・ベトナム（5．2％）・台湾（4．9％）・アイル