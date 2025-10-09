日本保守党共同代表の河村たかし衆院議員が８日、国会内で会見し、同党と百田尚樹代表宛に離党届を提出したことを明らかにした。 【写真】大騒動になった河村たかし氏の“金メダルかじり” 威力業務妨害や脅迫の疑いで、百田氏に対する告訴状を東京地検特捜部に提出している河村氏は「離党いたします。理由はたくさんありますけど…」と述べ、4月22日に百田氏がペットボトルを投げつけ、殴りかかってきたことが最大の理由と