登山による遭難者が年々増加しています。〈山登りで相次ぐ遭難に「自己責任論」が相次ぐのはなぜか…人を登山に駆り立てる「刺激と満足」の正体〉では、遭難報道のたびにSNSで「自己責任論」が紛糾する理由を検討し、近代登山が「思想の実践」であることについて論じてきました。では、人々を登山に駆り立てる「エッジワーク」とはなんなのでしょうか。登山で得られる「強い覚醒」エッジワークは、社会学者のスティーブン・リング