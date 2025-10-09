◇ナ・リーグ地区シリーズ第3戦カブスーブルワーズ（2025年10月8日シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が8日（日本時間9日）のブルワーズとの地区シリーズ第3戦に「4番・右翼」で先発出場。3回の第2打席で左中間二塁打を放った。3点リードの3回先頭で迎えた第2打席。ブルワーズ3番手のキンタナのカウント3ボール1ストライクからの5球目のシンカーが真ん中に入ったところを逃さなかった。二塁ベースに到達した鈴木に本