非常に強い台風２２号が接近したことに伴い、気象庁は９日午前６時２０分、東京・伊豆諸島の八丈町に大雨特別警報を発表した。同庁は、これまでに経験したことのないような大雨となっているとして、最大限の警戒を呼びかけている。同町付近では、同日午前５時半までの１時間に約１２０ミリ以上の猛烈な雨が降ったとみられ、同庁は「記録的短時間大雨情報」を発表していた。八丈町と、同諸島の利島、新島、神津島、青ヶ島、三