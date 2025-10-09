匿名・流動型犯罪グループ、通称トクリュウが社会の新たな脅威だ。ニセ警察、フェイク画像と手口は千変万化、いまや狙われるのは高齢者だけではない。どう身を守るべきか。「週刊文春 電子版」で10月8日に配信された記事の一部を配信します。【写真】この記事の写真を見る（3枚） ▶︎猛威を振るうニセ警察▶︎アポなし訪問、国際電話は詐欺と思え「トクリュウ対策の成否が我が国の治安に大きな影響