故・岡田繁幸氏が率いたクラブ法人「ラフィアンターフマンクラブ」の馬が、初めてレースに出走したのは1987年のことだった。奇しくもこの年、武豊騎手がデビューを果たしている。だが翌1988年、二人がそれぞれに関わった馬のあいだで、意外な“因縁”が生まれることになる。いったい何が起こったのか――。岡田氏の評伝『相馬眼が見た夢岡田繁幸がサンデーサイレンスに刃向かった日々』(河村清明著)から抜粋してお届けする。