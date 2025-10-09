代替路線バスの廃止が目立つ地域は？鉄道の路線廃止後の代替交通機関として位置づけられているバス。既存の路線がある場合は増便、なければ新たに運行という形で対応するのが一般的だが、そもそも鉄道が廃止に至ったのは利用客が少なかったから。バスのほうが路線の管理維持、運行にかかるコストを抑えられるとの利点はあるが、利用客が大幅に増えるわけではない。そのため、実際には赤字の非採算路線となっているケースが多いのが