韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「애（エ）」の意味は？「애（エ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、大変なことを表す言葉です。「애（エ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「苦労、手間、心配」でした！「애（エ）」は、「苦労、手間、心配」と