くら寿司がアメリカで大人気となっている。日本経済新聞社記者の杜師康佑さんは「『ビッくらポン！』や回転レーンなどは残しつつ、寿司ネタは現地にあわせた。8割のグローバルスタンダードと2割のローカライズが成功の要因だ」という――。（第2回）※本稿は、杜師康佑『超凡人の私がイノベーションを起こすには』（日本経済新聞出版）の一部を再編集したものです。カリフォルニア州レプザントンにあるくら寿司の店舗（画像＝Tauru