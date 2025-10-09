ホテル日航大阪は、ニッコープレミアムフロア宿泊者専用のラウンジ「ニッコーラウンジ」を11月1日にオープンする。場所は31階で、地上100メートルからの景色を望む。時間ごとに軽食などを用意し、午前8時から11時までモーニングライトミール（自家製パン、サラダ、フルーツ、コーヒーなど）、午後3時から4時半までティータイム（スイーツ、コーヒー・紅茶など）、午後5時から7時半までカクテルタイム（オードブル、アルコールドリ