●きょう9日(木)は穏やかな空模様。日中は快晴のところも●台風22号は八丈島付近に最接近。あす10日(金)にかけて日本列島から遠ざかる見通し●新たに台風23号が発生。3連休の前半頃、南西諸島や九州などに影響が広がるおそれ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう8日(水)から、この時間にかけて台風22号が日本列島に向かって北上。非常に強い勢力で、八丈島付近に最接近しています。現在、線状降水帯も発生しており、気象庁は伊豆諸島北