年金暮らしに入ると、現役時代のようにお金を使うわけにはいきません。特に、毎日の生活に欠かせない「食費」は、家計全体の中でも大きな割合を占める項目です。 では、シニア夫婦2人で暮らす場合、食費の目安はいくらくらいが妥当なのでしょうか？ 本記事では、平均額や節約のコツを紹介しながら、無理のない食費管理のポイントを解説します。 シニア夫婦2人暮らしの食費の平均額 総務省の家計調査報告（家計収支編