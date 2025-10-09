志記 〈一〉 遠い夜明け（高田郁、ハルキ文庫時代小説文庫）国宝〈上〉青春篇（吉田修一、朝日文庫）国宝〈下〉花道篇（吉田修一、朝日文庫）硝子の塔の殺人（知念実希人、実業之日本社文庫）木挽町のあだ討ち（永井紗耶子、新潮文庫）ＢＵＴＴＥＲ（柚木麻子、新潮文庫）マイブック - ２０２６年の記録（大貫卓也、新潮文庫）一次元の挿し木（松下龍之介、宝島社文庫）銀座「四宝堂」文房具店 〈６〉（上田健次、小学館文庫）成