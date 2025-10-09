私が死んでも世界は続く？なぜ家康は日光に「神」として祀られた？世界各地で王墓が築かれた理由は？なぜ無意味な仕事が増えるのか？なぜ老い、死ぬのか？……現代新書の「謎シリーズ」は、そうした疑問を第一線の研究者や思想家が鮮やかに解きほぐしています。哲学から歴史、経済、科学まで、世界のさまざまな「謎」に挑む現代新書を紹介します。野矢茂樹『哲学の謎』私が死んでも世界は続くだろうか。理由は？「時が流れる」のは